Посли Євросоюзу схвалили заборону низки пропагандистських ресурсів рф

До списку потрапило видання, яке пов'язано з екснардепом Віктором Медведчуком.

Посли Європейського Союзу погодили заборону роботи низки російських видань. Серед них видання Voice of Europe, яке пов'язано з екснардепом Віктором Медведчуком.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Згідно з повідомленням Йозвяка, під заборону попали видання "Риа Новости", "Известия" та "российская газета".

У списку також є видання Voice of Europe. Його пов'язують з обвинуваченим у держзраді колишнім депутатом від забороненої "ОПЗЖ" та кумом російського диктатора путіна Віктором Медведчуком.

Зазначається, що заборона має поширюватися на всю територію Європейського Союзу.