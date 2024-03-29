Посол Британії поскаржився, що через росію розпочав страсну п'ятницю в укритті

Мартін Гарріс наголосив, що напередодні Великодня, який католицька церква відзначає 31 березня, росія посилила обстріл України.

Напередодні Великодня, який католицька церква відзначає у найближчі вихідні, росія посилила свої атаки на міста та громадян України.

Про це після чергової масованого удару росії написав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

"Цього Великодня росія посилює свої підлі атаки на міста та громадян України. Моя страсна п'ятниця почалася в укритті", – йдеться в дописі.

Пан посол також супроводив свій допис зображенням розп'яття Христового на тіл розтрощеного будинку.

Нагадаємо, що уніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони. Противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару "по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА: усього – 99 засобів повітряного нападу".