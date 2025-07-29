Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Залужний знявся у фотосесії для Vogue

29 липня 2025, 13:01
Залужний знявся у фотосесії для Vogue
Валерій Залужний
Посол також розповів про війну та виживання.

У колонці посол Британії та екс командувач ЗСУ Велрій Залужний підсумував 10 важливих уроків російсько-української війни. 

Про це Залужний написав у пості на Facebook-сторінці.

"Мене попросили розповісти, що ми, українці, означаємо для світу сьогодні. Ми — ті, хто вижив у найкривавішій війні XXI століття. Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки — проти найжорстокішого ворога з часів фашизму. Ворога, який десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян пропагандою, з якою міг би позмагатися хіба що новітній Ґеббельс. І я розповів про силу єдності та головні уроки, які ми винесли за ці важкі роки", - написав він.

Він також наголосив, що  в тих, хто не б’ється заради життя, завжди є своя вигода.

"І ще: зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Я не називатиму цю зброю. Б’ючись із сильнішим ворогом наодинці, думай, яку перемогу можеш здобути зараз, а яку - у майбутньому. Рішення мають свій час. Це не завжди зараз", - додав він.

Залужний зазначив, що під час війни друзі і союзники не завжди мислять однаково. Він додав, що сусід, який допомагає в біді, передусім допомагає собі, а якщо не прийшов на допомогу - "він є частиною твоєї біди». «Із сусідами потрібно товаришувати. А від тих, хто не хоче — вміти захищатися". 

Екс головнокомандувач наголосив, що "найдорожчий ресурс війни — це люди", причому не лише через те, що їх важко відновити фізично, а й тому, що їх можна втратити ментально. Він зазначив, що сила ворога не завжди відповідає уявленням його вождів і пропаганди, а єдиним справжнім мірилом є "дух, що тіло рве до бою".

"На війні чудес не буває", - підсумував Залужний.

 

Останні матеріали

Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2025, 07:20
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється