Залужний знявся у фотосесії для Vogue

Посол також розповів про війну та виживання.

У колонці посол Британії та екс командувач ЗСУ Велрій Залужний підсумував 10 важливих уроків російсько-української війни.

Про це Залужний написав у пості на Facebook-сторінці.

"Мене попросили розповісти, що ми, українці, означаємо для світу сьогодні. Ми — ті, хто вижив у найкривавішій війні XXI століття. Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки — проти найжорстокішого ворога з часів фашизму. Ворога, який десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян пропагандою, з якою міг би позмагатися хіба що новітній Ґеббельс. І я розповів про силу єдності та головні уроки, які ми винесли за ці важкі роки", - написав він.

Він також наголосив, що в тих, хто не б’ється заради життя, завжди є своя вигода.

"І ще: зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Я не називатиму цю зброю. Б’ючись із сильнішим ворогом наодинці, думай, яку перемогу можеш здобути зараз, а яку - у майбутньому. Рішення мають свій час. Це не завжди зараз", - додав він.

Залужний зазначив, що під час війни друзі і союзники не завжди мислять однаково. Він додав, що сусід, який допомагає в біді, передусім допомагає собі, а якщо не прийшов на допомогу - "він є частиною твоєї біди». «Із сусідами потрібно товаришувати. А від тих, хто не хоче — вміти захищатися".

Екс головнокомандувач наголосив, що "найдорожчий ресурс війни — це люди", причому не лише через те, що їх важко відновити фізично, а й тому, що їх можна втратити ментально. Він зазначив, що сила ворога не завжди відповідає уявленням його вождів і пропаганди, а єдиним справжнім мірилом є "дух, що тіло рве до бою".

"На війні чудес не буває", - підсумував Залужний.