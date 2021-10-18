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Посол Франції у Білорусі залишив країну на вимогу Мінська

Білоруське міністерство закордонних справ попросило посла поїхати до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост залишив країну сьогодні
Посол Франції у Білорусі Ніколя де Буян де Лакост залишив країну на вимогу білоруської сторони.
Посол Франції у Білорусі залишив країну на вимогу Мінська Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Le Figaro, цитуючи речницю посольства, пише "Європейська правда".
 
"Білоруське міністерство закордонних справ попросило посла поїхати до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост залишив країну сьогодні", - повідомила вона у неділю 17 жовтня, не уточнивши, якою причиною Мінськ пояснив свою вимогу.
 
Речниця зазначила, що посол підготував відеозвернення до білоруського народу, яке у понеділок з’явиться на офіційних сторінках французької місії. 
 
Нагадаємо, у Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо режиму Александра Лукашенка у Білорусі може бути запроваджено у листопаді.
 
Перед цим депутати Європарламенту закликали розширити санкції проти білоруської влади, а також наголосили на необхідності розглянути у Міжнародному суді злочини Лукашенка проти громадян країни.
 
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18 10 2021 10:34
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