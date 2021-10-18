ПОЛІТИКА НОВИНИПосол Франції у Білорусі Ніколя де Буян де Лакост залишив країну на вимогу білоруської сторони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол Франції у Білорусі залишив країну на вимогу Мінська
Білоруське міністерство закордонних справ попросило посла поїхати до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост залишив країну сьогодні
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Le Figaro, цитуючи речницю посольства, пише "Європейська правда".
"Білоруське міністерство закордонних справ попросило посла поїхати до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост залишив країну сьогодні", - повідомила вона у неділю 17 жовтня, не уточнивши, якою причиною Мінськ пояснив свою вимогу.
Речниця зазначила, що посол підготував відеозвернення до білоруського народу, яке у понеділок з’явиться на офіційних сторінках французької місії.
Нагадаємо, у Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо режиму Александра Лукашенка у Білорусі може бути запроваджено у листопаді.
Перед цим депутати Європарламенту закликали розширити санкції проти білоруської влади, а також наголосили на необхідності розглянути у Міжнародному суді злочини Лукашенка проти громадян країни.
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