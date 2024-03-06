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Посол ФРН у Британії прокоментував витік інформації від військових

06 березня 2024, 19:53
Посол ФРН у Британії прокоментував витік інформації від військових
Фото: з вільного доступу
Німецькі генерали нібито розповіли про перебування британських військ в Україні.

Німеччині "не потрібно вибачатися" за оприлюднення відеодзвінка, в якому випадково з’явилися відомості про британські "війська на землі" в Україні.

Про це заявив посол ФРН у Великій Британії Мігель Бергер, інформує The Telegraph.

Він заявив, що витік інформації був "російською гібридною атакою", яка мала на меті "дестабілізувати Захід", і що деякі реакції допомогли досягти цілей росії.

"Ми маємо бути обережними, щоб не потрапити в російську пастку створення розколу, і, на жаль, деякі засоби масової інформації та деякі люди потрапили в цю пастку", - сказав дипломат.

Видання нагадує, що у відеодзвінку, який потрапив до ЗМІ, голова ВПС Німеччини сказав, що у Британії є "кілька людей на землі у зоні досяжності" - тобто, ці підрозділи розгорнуті в глибині України.

"Військові експерти попередили, що викриття ставлять під загрозу британські війська, оскільки раніше вважалося, що їхня роль на землі обмежена. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес розкритикував витік інформації, заявивши, що цей інцидент продемонстрував, що Німеччина не є "ані безпечною, ані надійною", - йдеться у матеріалі.

ФРНвитік данихвійна в Україніросія окупанти

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