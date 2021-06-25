НОВИНИУкраїна і Китай найближчими днями підпишуть документ про нову форму участі КНР в інфраструктурних проєктах в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол КНР анонсував участь Китаю в інфраструктурних проєктах в Україні
Ми зараз працюємо з урядом вашої країни, щоб зробити більше. Думаю, за пару днів ви вже побачите результат цих зусиль - ми щось хороше підпишемо, це буде нова форма участі китайської сторони в будівництві інфраструктури в Україні
Фото: Ukrinform
Як повідомляє Укрінформ, про це посол КНР в Україні Фань Сяньжун заявив на пресконференції, присвяченій 10-річчю стратегічного партнерства між КНР і Україною.
Дипломат зауважив, що Китай здійснив багато інфраструктурних проєктів у різних країнах світу, але, за його словами, переваги китайських підприємств у цій сфері і готовність КНР зробити більший внесок у розвиток інфраструктури України "поки що не дуже проявилися".
"Ми зараз працюємо з урядом вашої країни, щоб зробити більше. Думаю, за пару днів ви вже побачите результат цих зусиль - ми щось хороше підпишемо, це буде нова форма участі китайської сторони в будівництві інфраструктури в Україні", - сказав Фань Сяньжун.
Він зазначив, що Китай за багатьма позиціями розвитку інфраструктури посідає сьогодні перше місце в світі і має можливості, технології і дуже багатий досвід для втілення інфраструктурних проєктів в Україні.
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