Посол КНР анонсував участь Китаю в інфраструктурних проєктах в Україні

Ми зараз працюємо з урядом вашої країни, щоб зробити більше. Думаю, за пару днів ви вже побачите результат цих зусиль - ми щось хороше підпишемо, це буде нова форма участі китайської сторони в будівництві інфраструктури в Україні

Україна і Китай найближчими днями підпишуть документ про нову форму участі КНР в інфраструктурних проєктах в Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це посол КНР в Україні Фань Сяньжун заявив на пресконференції, присвяченій 10-річчю стратегічного партнерства між КНР і Україною.

Дипломат зауважив, що Китай здійснив багато інфраструктурних проєктів у різних країнах світу, але, за його словами, переваги китайських підприємств у цій сфері і готовність КНР зробити більший внесок у розвиток інфраструктури України "поки що не дуже проявилися".

"Ми зараз працюємо з урядом вашої країни, щоб зробити більше. Думаю, за пару днів ви вже побачите результат цих зусиль - ми щось хороше підпишемо, це буде нова форма участі китайської сторони в будівництві інфраструктури в Україні", - сказав Фань Сяньжун.

Він зазначив, що Китай за багатьма позиціями розвитку інфраструктури посідає сьогодні перше місце в світі і має можливості, технології і дуже багатий досвід для втілення інфраструктурних проєктів в Україні.