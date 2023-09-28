Посол Китаю в США закликає до "практичних" кроків для укріплення відносин

Одним із таких кроків, на його думку, може стати відновлення угоди про наукову співпрацю.

Посол Китаю в США Се Фенг заявив, що адміністрація американського лідера Джо Байдена може допомогти налагодити складні відносини між країнами, почавши з "практичних" кроків, таких як відновлення угоди про наукову співпрацю.

Про це повідомляє Reuters.

Пекін і Вашингтон поступово відновлюють діалог останніми місяцями, попри постійну напруженість між двома найбільшими економіками світу з різних питань, починаючи від Тайваню і закінчуючи обмеженням США на експорт мікросхем до Китаю.

"Ми повинні почати з себе, почати зараз і почати з практичних речей, які приносять користь народам двох країн", - сказав Се Фенг.

"Китайсько-американська науково-технічна угода є взаємовигідною і безпрограшною. Чому б не поновити її якомога швидше?", - додав він.

Підписана після встановлення дипломатичних відносин між Пекіном і Вашингтоном у 1979 році і відтоді поновлювана приблизно кожні п'ять років, ця угода продемонструвала, що геополітичні суперники можуть співпрацювати у низці науково-технічних галузей.

Але занепокоєння з приводу зростання військової могутності Китаю і стратегії Пекіна в галузі науки і технологій викликали у США побоювання щодо національної безпеки та інтелектуальної власності.

На знак послаблення напруженості в інших сферах Міністерство фінансів США минулого тижня повідомило про створення американсько-китайських робочих груп з економічних і фінансових питань, які стануть регулярним форумом для політичної комунікації між обома країнами.

Цього тижня Сполучені Штати заявили, що Пекін дозволив американському солдату, висланому Північною Кореєю, зупинитися в Китаї перед тим, як продовжити шлях додому.

Серед інших питань, які Се Фенг відмітив як такі, що потребують вирішення, було ще одне подвоєння кількості прямих рейсів між двома країнами, а також вирішення проблем візових "труднощів", з якими зіштовхуються китайські відвідувачі Сполучених Штатів.