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ПОЛІТИКА

Посол Папи Римського в Україні назвав війну "пандемією", яка зачіпає кожного

23 травня 2023, 19:10
Посол Папи Римського в Україні назвав війну
Фото: telegraf.com.ua
Зуппі припустив, що Франциск аж ніяк не був нейтральним, вимагаючи миру.

Посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі у вівторок назвав війну "пандемією" і заявив, що всі християни покликані бути миротворцями.

Про це повідомляє Associated Press.

Ватикан підтвердив, що Франциск доручив Зуппі місію "допомогти послабити напруженість у конфлікті в Україні, з безмежною надією Святішого Отця, що це може започаткувати шлях миру".

Зуппі закликав до створення культури миру, щоб відповісти на "глибоку тривогу, іноді невисловлену, часто непочуту, народів, які потребують миру".

Цитуючи Франциска, Зуппі нагадав про часті емоційні висловлювання солідарності понтифіка з "замученим" українським народом і, схоже, відповів на часту критику дипломатичної традиції нейтралітету Ватикану і небажання Франциска публічно звертатися до Кремля.

Зуппі припустив, що Франциск аж ніяк не був нейтральним, вимагаючи миру.

"Ми сьогодні вдячні за його пророцтво, яке так рідко зустрічається сьогодні, коли, говорячи про мир, ми уникаємо займати чиюсь сторону або не визнаємо відповідальності", – сказав він.

Зуппі сказав, що всі християни покликані зробити свій внесок у встановлення миру: "Війна – це пандемія. Вона стосується всіх нас".

"Церква і християни вірять в мир, ми всі покликані бути миротворцями, тим більше в жахливому штормі конфліктів", – сказав він.


ПАПА РИМСКИЙвійна в Україні

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