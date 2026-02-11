Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Посол США в НАТО пояснив, коли Трамп і Зеленський підпишуть угоду про гарантії безпеки

11 лютого 2026, 10:31
Посол США в НАТО пояснив, коли Трамп і Зеленський підпишуть угоду про гарантії безпеки
Вітакер наголосив, що мирні переговори про завершення війни є "дуже продуктивними".

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський підпишуть документи про гарантії безпеки для України, коли настане "відповідний час".

Про це заявив дипломат під час онлайн-брифінгу.

За словами Вітакера, мирні переговори в Абу-Дабі тривають і є "детальними та дуже продуктивними". Він процитував слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, який заявив, що залишилося вирішити лише одне питання – територіальне.
 
"Існує переконання, що інші угоди вже укладені. Президент Трамп і президент Зеленський підпишуть документи у відповідний час в процесі досягнення мирної угоди", – каже він.
 
Вітакер додав, що сторони "як ніколи близькі до миру в Україні". Водночас він наголосив на важливості продовження підтримки України через програму PURL та інші ініціативи, щоб країна мала все необхідне для самооборони.
війна в Україніросія окупантигарантії безпеки Україні

Останні матеріали

Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027. П’ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027. П’ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється