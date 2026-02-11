Посол США в НАТО пояснив, коли Трамп і Зеленський підпишуть угоду про гарантії безпеки

Вітакер наголосив, що мирні переговори про завершення війни є "дуже продуктивними".

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський підпишуть документи про гарантії безпеки для України, коли настане "відповідний час".

Про це заявив дипломат під час онлайн-брифінгу.

За словами Вітакера, мирні переговори в Абу-Дабі тривають і є "детальними та дуже продуктивними". Він процитував слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, який заявив, що залишилося вирішити лише одне питання – територіальне.

"Існує переконання, що інші угоди вже укладені. Президент Трамп і президент Зеленський підпишуть документи у відповідний час в процесі досягнення мирної угоди", – каже він.

Вітакер додав, що сторони "як ніколи близькі до миру в Україні". Водночас він наголосив на важливості продовження підтримки України через програму PURL та інші ініціативи, щоб країна мала все необхідне для самооборони.