Посол США відреагувала на атаку "Шахедами" по Україні

Посол опублікувала допис після чергової атаки ударними безпілотниками по всій території України, додавши фото постраждалих квартир у Києві.

Посол США Бріджит Брінк у своїх соцмережах нагадала підписникам, що війна в Україні не припинялася, та запевнила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

Посол опублікувала допис після чергової атаки ударними безпілотниками по всій території України, додавши фото постраждалих квартир у Києві.

"Минулої ночі відбулися масовані атаки безпілотників по всій Україні – якраз в той час, коли ми чекаємо на Різдво. Замість того, щоб дарувати подарунки та робити святкові покупки, українці змушені ночувати у бомбосховищах. Жорстокість росії є щоденною реальністю, але США продовжуватимуть підтримувати Україну", – написала Бріджит Брінк.

Цієї ночі ворог дронами-камікадзе "Шахед" знову намагався вразити інфраструктуру і житлові будинки столиці. Так, падіння уламків призвело до значних наслідків у Соломʼянському районі міста.

Зокрема, в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Крім того, в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

Цієї ночі ворожа армія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Ворог випустив 28 безпілотників, з яких силам ППО вдалося збити 24.

Загалом дрони знищували в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.