Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Посол США відреагувала на атаку "Шахедами" по Україні

22 грудня 2023, 11:28
Посол США відреагувала на атаку
Джерело: twitter.com/USAmbKyiv
Посол опублікувала допис після чергової атаки ударними безпілотниками по всій території України, додавши фото постраждалих квартир у Києві.

Посол США Бріджит Брінк у своїх соцмережах нагадала підписникам, що війна в Україні не припинялася, та запевнила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну. 

Посол опублікувала допис після чергової атаки ударними безпілотниками по всій території України, додавши фото постраждалих квартир у Києві.

"Минулої ночі відбулися масовані атаки безпілотників по всій Україні – якраз в той час, коли ми чекаємо на Різдво. Замість того, щоб дарувати подарунки та робити святкові покупки, українці змушені ночувати у бомбосховищах. Жорстокість росії є щоденною реальністю, але США продовжуватимуть підтримувати Україну", – написала Бріджит Брінк.

Цієї ночі ворог дронами-камікадзе "Шахед" знову намагався вразити інфраструктуру і житлові будинки столиці. Так, падіння уламків призвело до значних наслідків у Соломʼянському районі міста.

Зокрема, в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Крім того, в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

Цієї ночі ворожа армія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Ворог випустив 28 безпілотників, з яких силам ППО вдалося збити 24.

Загалом дрони знищували в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

ракетна аткавійнарф тероризм

Останні матеріали

Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Політика
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 09:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється