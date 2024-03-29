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Посол США відреагувала на масовану комбіновану атаку рф по Україні

29 березня 2024, 10:11
Посол США відреагувала на масовану комбіновану атаку рф по Україні
Фото: СБУ
Вона наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову атаку росії на Україну у ніч на 29 березня з ракетами і ударними дронами.

Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).

"Всю ніч росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України. Варварські зусилля росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей, продовжуються безконтрольно", - зауважила Бріджит Брінк.

Вона наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі масованих російських ударів.

"Наша допомога потрібна зараз", - наголосила вона.

Нагадаємо, що увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

Бріджит Брінквійна в Україніросія окупантипосол сша

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