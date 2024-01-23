Посол США відреагувала на масовану ракету атаку росії

"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки".

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракету атаку росії по Україні вранці 23 січня.

Про це вона повідомила Х(twitter).

Брінк нагадала, що внаслідок удару рф по українських містах загинуло щонайменше п'ятеро людей і понад 40 дістали поранення, у тому числі - діти.

"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення", – наголосила посол.