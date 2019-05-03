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Посол США закликала звільнити Холодницького

Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор
Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що необхідно замінити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Посол США закликала звільнити Холодницького Назар Холодницький Фото: slavpeople.com

Про це посол США зазначила у своєму виступі, повідомляє "Українська правда".

"Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи", - наголосила вона.

Посол додала, що щодо винних у корупції повинне проводитися розслідування, суд, і якщо провина доведена, вони мають потрапити за ґрати.

"Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури мають бути присутні і працювати ефективно", - підсумувала Йованович.

 

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05 03 2019 20:59
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