Посол США закликав Японію допомогти швидко поповнити американський ракетний арсенал

За словами дипломата, це потрібно зробити через майбутні загрози.

Посол США в Японії Рам Емануель закликав країну допомогти швидко поповнити ракетний арсенал, адже конфлікти на Близькому Сході та в Україні тривають, а Вашингтон хоче зберегти надійність свого стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це пише AP.

"Очевидно, що військово-промислова база Сполучених Штатів не може відповідати всім стратегічним викликам, які стоять перед нами, і зобов'язанням, які ми маємо", - заявив він під час перших переговорів між Японією і США щодо прискорення військово-промислової співпраці.

За його словами, ті, хто хоче завдати шкоди США, не будуть чекати, поки промисловий потенціал країни "нарощуватиметься сам по собі".

Посол зазначив, що суднобудівний потенціал Китаю перевершить американський і що ремонт в Японії кораблів ВМС США та літаків ВПС, які розташовані в регіоні, може звільнити американські промислові потужності, аби зосередитися на будівництві нових кораблів.

У виданні нагадали, що цього тижня в Токіо проходять перемовини між заступником міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільямом Лаплантом і його японським колегою Масакі Фукасавою, головою Агентства з питань закупівель, технологій і логістики.

"Вони домовилися створити робочі групи для спільного виробництва ракет, а також для технічного обслуговування і ремонту кораблів ВМС США і літаків ВПС в регіоні", - йдеться в заяві Міністерства оборони Японії.

Крім того, буде створено групу для обговорення зміцнення ланцюжка поставок.

Відомо, що в грудні Японія послабила обмеження на експорт зброї, аби задовольнити запит США на постачання перехоплювачів ракет класу "земля-повітря" PAC-3, які виготовляються в Японії за американською ліцензією, аби доповнити американські запаси, які скоротилися через підтримку України.