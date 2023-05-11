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Посол США звинуватив ПАР у постачанні росії зброї та боєприпасів

11 травня 2023, 20:24
Посол США звинуватив ПАР у постачанні росії зброї та боєприпасів
Фото з вільного доступу
Зафіксовано як мінімум один корабель, який був завантажений зброєю та відправлений до рф.

Південно-Африканська республіка, попри свій заявлений нейтралітет, постачає зброю росії для війни проти України.

Про це повідомив посол США у Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті, інформує News 24.

Він заявив, що США чітко зафіксували, як вантажний корабель зупинився на військово-морській базі Саймонстаун та перебував там з 6 по 8 грудня 2022 року. У США знають, що на корабель вантажили зброю та боєприпаси на судно, яке потім відправилось до росії.

"США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора владіміра путіна", - йдеться у заяві посла.

Брігеті заявив, що постачання зброї агресору є серйозною проблемою і у Вашингтоні до цього поставилися дуже серйозно.

В свою чергу президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що повідомлення про постачання зброї до росії "вивчаються".

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