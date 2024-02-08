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Посол у Нідерландах розповів, чи отримає Україна винищувачі F-16 цього року

08 лютого 2024, 21:07
Посол у Нідерландах розповів, чи отримає Україна винищувачі F-16 цього року
Винищувачі F-16 Україна отримає вже цього року.

Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів вже цього року, однак точного терміну постачання не називають.

Про це посол України в Нідерландах Олександр  Карасевич розповів в інтерв'ю  "Укрінформу".

"Дійсно, пані Оллонґрен, міністр оборони Нідерландів, нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо", - сказав Карасевич.

Водночас відома точна кількість винищувачів, які Україна отримає від Нідерландів.

"Про це говорили й пані Оллонґрен, і пан прем’єр-міністр Рютте. Це буде 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткові 6, про які нещодавно було оголошено", - сказав посол.

Також він зазначив, що окрім винищувачів, які Нідерланди нададуть Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів.

"І з цих 18 винищувачів 5 вже знаходяться у Румунії. Тож загалом ми говоримо про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України", - додав Карасевич.

Посол також зазначив, що Нідерланди виділяють Україні 122 млн євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

 

Нідерландивійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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