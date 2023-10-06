Матеріали:
Теми:

Посол у Німеччині розчарований рішенням Шольца не давати Україні Taurus

06 жовтня 2023, 19:53
Посол у Німеччині розчарований рішенням Шольца не давати Україні Taurus
Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus.

Український посол у Берліні Олексій Макєєв висловив розчарування рішенням канцлера Німеччини Олафа Шольца не передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це Макєєв сказав в інтерв’ю німецькій медійній групі Funke, його цитує агенція DPA.

Дипломат пояснив, що в контексті отримання Україною далекобійних ракет "ідеть про потреби наших військових і виживання".

ому ракети Taurus життєво необхідні для виживання", – додав дипломат.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Сталось це після того, як росія ударила по селу Гроза на Харківщині, вбивши 52 цивільних, що стало найсмертоноснішою атакою в області.

Видання Bild раніше повідомляло канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні. 

Шольц також занепокоєний тим, що Україна може використати ракети для ураження Керченського мосту, що з'єднує окупований Крим з росією.

ракетидопомога арміївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Технології
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 08:46
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Політика
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 17:07
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється