Посол у Німеччині: Україні потрібні союзники, а не посередники

Німецький уряд дав чітко зрозуміти, що переговорів з російським президентом путіним не буде, якщо Україна цього не захоче

Україні у війні проти росії потрібні не посередники, а союзники, оскільки за мир потрібно боротися, заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв у інтерв’ю Welt am Sonntag.

За його словами, німецький уряд дав чітко зрозуміти, що переговорів з російським президентом путіним не буде, якщо Україна цього не захоче.

"Якщо Україна буде на це готова, ми вирішимо, за яких обставин будуть проводитися такі переговори. Але зараз нам потрібні не посередники, а союзники. Тому що про мир в Україні не можна домовитися, за нього треба боротися", - сказав Макеєв.

Він додав, що коли канцлер говорить про допомогу Україні, доки це буде потрібно, це означає, допоки останній російський солдат не покине нашу землю - включаючи Донецьк, Луганськ і Крим, поки репарації не будуть виплачені, а військові злочинці не будуть засуджені.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа може повернутись до "мирного порядку" з рф, який діяв до початку повномасштабної війни, якщо путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.