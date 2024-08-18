Посол України закликає Німеччину не скорочувати допомогу Києву

Безпека Європи залежить від політичної волі ФРН продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України.

Український посол в Німеччині Олексій Макєєв закликав німецьку владу не скорочувати військову допомогу.

Про це Макєєв сказав у коментарі виданню Bild.

"Ми сподіваємося, що німецький уряд знайде шляхи фінансування наших спільних потреб у сфері безпеки на цей рік і що Бундестаг твердо і чітко висловиться щодо бюджету на 2025 рік", - заявив представник України в Німеччині.

Він додав, що витрати будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти росії.

Нагадаємо, що вчора, 17 серпня, стало відомо, що Німеччина зменшує фінансування військової допомоги Україні.