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Посол України закликає Німеччину не скорочувати допомогу Києву

18 серпня 2024, 13:45
Посол України закликає Німеччину не скорочувати допомогу Києву
Фото: з вільного доступу
Безпека Європи залежить від політичної волі ФРН продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України.

Український посол в Німеччині Олексій Макєєв закликав німецьку владу не скорочувати військову допомогу. 

Про це Макєєв сказав у коментарі виданню Bild.

"Ми сподіваємося, що німецький уряд знайде шляхи фінансування наших спільних потреб у сфері безпеки на цей рік і що Бундестаг твердо і чітко висловиться щодо бюджету на 2025 рік", - заявив представник України в Німеччині. 

Він додав, що витрати будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти росії. 

Нагадаємо, що вчора, 17 серпня, стало відомо, що Німеччина зменшує фінансування військової допомоги Україні.

 

Німеччинадопомога Українівійна в Україні

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