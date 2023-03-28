Посол України закликала Швейцарію дозволити реекспорт озброєння – Reuters

Швейцарська зовнішньополітична позиція нейтралітету не повинна включати блокування реекспорту зброї в Україну. Оскільки озброєння вкрай необхідне для перемоги у війні проти росії.

Вона заявила, що нейтралітет і реекспорт зброї в Україну слід розглядати як окремі питання.

"Я поважаю швейцарський нейтралітет, тому що він є основою швейцарської держави. Але щодня я наголошую, що нейтралітет і реекспорт - це два абсолютно різні поняття", - заявила вона.

Посол підкреслила, що Україна просить не блокувати реекспорт озброєння.

"Ми не просимо: "Віддайте вашу зброю нам напряму". Ми просто просимо не блокувати реекспорт, не сприяти цьому злочину агресії. Весь світ спостерігає, і весь світ очікує на справедливу позицію, не більше ніж справедливу позицію", - підкреслила вона.