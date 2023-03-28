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Посол України закликала Швейцарію дозволити реекспорт озброєння – Reuters

28 березня 2023, 08:36
Посол України закликала Швейцарію дозволити реекспорт озброєння – Reuters
Фото: Вікіпедія
Ірина Венедіктова заявила, що очікує, що Швейцарія змінить свою позицію найближчим часом, оскільки підтримка реекспорту зброї в Україну зростає.

Швейцарська зовнішньополітична позиція нейтралітету не повинна включати блокування реекспорту зброї в Україну. Оскільки озброєння вкрай необхідне для перемоги у війні проти росії.

Про це заявила посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова, повідомляє Reuters.

Вона заявила, що нейтралітет і реекспорт зброї в Україну слід розглядати як окремі питання.

"Я поважаю швейцарський нейтралітет, тому що він є основою швейцарської держави. Але щодня я наголошую, що нейтралітет і реекспорт - це два абсолютно різні поняття", - заявила вона.

Посол підкреслила, що Україна просить не блокувати реекспорт озброєння.

"Ми не просимо: "Віддайте вашу зброю нам напряму". Ми просто просимо не блокувати реекспорт, не сприяти цьому злочину агресії. Весь світ спостерігає, і весь світ очікує на справедливу позицію, не більше ніж справедливу позицію", - підкреслила вона.

 

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