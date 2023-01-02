Матеріали:
Теми:

Посол ЄС не бачить загрози зменшення підтримки України

02 січня 2023, 14:52
Посол ЄС не бачить загрози зменшення підтримки України
Фото: Укрінформ
Посол Євросоюзу Матті Маасікас не бачить загрози зменшення підтримки України з боку країн ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

Матті Маасікас зазначив, що після відкритого нападу росії на Україну Євросоюзу довелося стати справді геополітичним гравцем і чітко зайняти сторону, щоби відповідати своїм задекларованим цінностям. Посол нагадав про об’єднану допомогу блоку Україні - санкціями проти агресора, фінансовою та іншою допомогою, прихистком для українців, які через війну вирішили їхати за кордон, рішенням ЄС позбавлятися залежності від російських енергоресурсів. 

"У перспективі я не бачу жодних ознак того, що наші країни-члени послаблять свою підтримку тих, хто рятується від повномасштабного вторгнення росі", - зазначив Матті Маасікас. 

Раніше повідомлялось, що Євросоюз на 90% скоротив поставки російської нафти.

ЄСпідтримка

Останні матеріали

Чи розвалить злий геній Маска Twitter і про нього забудуть як про Friendster чи MySpace? - The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маска Twitter і про нього забудуть як про Friendster чи MySpace? - The Atlantic
02 січня 2023, 14:32
Україна переможе, але коли. П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе, але коли. П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Бізнес & Фінанси
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Переклад iPress – 02 січня 2023, 10:24
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Політика
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Переклад iPress – 01 січня 2023, 09:29
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Політика
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 15:23
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Cуспільство
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 11:21
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється