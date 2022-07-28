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Посол ЄС відреагував на призначення нового керівника САП

Олександр Клименко сьогодні висунутий на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури –Україна виконує одну з рекомендацій, що супроводжувала статус кандидата на вступ в ЄС! Завершено тривалий процес відбору, який дає уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності!
Призначенням глави САП Олександра Клименка Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії, прив’язану до кандидатського статусу України на вступ в ЄС.
Посол ЄС відреагував на призначення нового керівника САП Фото: Укрінформ
Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас у Твіттері.
 
"Олександр Клименко сьогодні висунутий на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури –Україна виконує одну з рекомендацій, що супроводжувала статус кандидата на вступ в ЄС! Завершено тривалий процес відбору, який дає уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності!", - написав Маасікас у Twitter.
 
Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.
 
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.
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28 07 2022 14:03
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