Посол ЄС відреагував на призначення нового керівника САП

Олександр Клименко сьогодні висунутий на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури –Україна виконує одну з рекомендацій, що супроводжувала статус кандидата на вступ в ЄС! Завершено тривалий процес відбору, який дає уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності!

Призначенням глави САП Олександра Клименка Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії, прив’язану до кандидатського статусу України на вступ в ЄС.

Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас у Твіттері.

"Олександр Клименко сьогодні висунутий на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури –Україна виконує одну з рекомендацій, що супроводжувала статус кандидата на вступ в ЄС! Завершено тривалий процес відбору, який дає уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності!", - написав Маасікас у Twitter.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.