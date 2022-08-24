Посол Євросоюзу пояснив затримку з наданням другого траншу
Затримка з наданням Україні другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу пов’язана з внутрішніми дискусіями серед країн-членів.
Про це сказав в інтерв'ю "Європейській правді" посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Ці дискусії пов’язані з внутрішніми питаннями Євросоюзу. Зокрема, з тим, яким має бути кредитний портфель ЄС, наші зобов’язання, а також як саме ЄС має надати гарантії для отримання цього кредиту для України, які держави-члени мають нести який відсоток навантаження і так далі", - сказав Маасікас.
Він пояснив, що ці перемовини між державами-членами стосуються надання Україні більшої кількості грантів.
"Адже макрофінансова допомога по своїй суті – це дуже дешевий кредит. Але все одно це саме кредит. Тому в Євросоюзі є також ті, хто кажуть, що ми маємо надавати більше у формі грантів. Але я сподіваюся, що ці дискусії мають завершитися вже скоро", - сказав посол.
Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.
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