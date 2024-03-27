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Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією

27 березня 2024, 16:11
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
Фото: з вільного доступу
З початку війни 160 тисяч українців змогли працевлаштуватися в Німеччині.

Федеральний міністр праці та соціальних справ Губертус Гайль, спеціальний уповноважений з питань інтеграції біженців на ринок праці Даніель Терценбах і посол України в Німеччині Олексій Макеєв звернулися з листом до українських шукачів захисту.

Про це йдеться на сайті Федерального відомства з питань міграції та біженців.

"З початку війни 160 тис. громадян України змогли працевлаштуватися в Німеччині. Працевлаштовуйтеся і ви! На роботі ви зможете познайомитися з новими людьми, вдосконалити німецьку мову та підвищити кваліфікацію, а також отримати досвід на німецькому ринку праці", – йдеться в повідомленні.

У листі зазначено, що після повернення до України досвід роботи, робочі контакти та знання німецької мови допоможуть у процесі відбудови нашої держави, наприклад, на роботі в німецьких компаніях в Україні.

Також зі вступом України до ЄС українці зможуть вільно працевлаштуватися у будь-якій країні Євросоюзу.

Також у документі наведено базові рекомендації для працевлаштування українців в Німеччині.

 

Німеччинабіженцівійна в Україніросія окупанти

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