Посолка Сполучених Штатів у Росії йде з посади

Дипломатка працювала в один з найнапруженіших періодів у відносинах рф та США.

Посолка США в Росії Лінн Трейсі залишає москву.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на посольство, яке зауважило, що вона працювала в один з найнапруженіших періодів у відносинах РФ та США.

Зазначається, що відставка дипломатки, призначеної 2023 року ще адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, відбувається на тлі можливого перезавантаження відносин росії та Сполучених Штатів, які погіршилися після того, як у лютому 2022 року російський диктатор путін розпочав повномасштабну війну в Україні.

"Я пишаюся тим, що представляла свою країну в москві у такий складний час. Покидаючи росію, я знаю, що мої колеги в посольстві продовжуватимуть працювати над покращенням наших відносин та підтримкою зв’язків з російським народом", - процитувало агентство заяву Трейсі.

Хто стане наступним послом США в росії – поки не оголосили. Як зауважило Reuters, термін перебування Трейсі, як і її попередника Джона Саллівана, становив два роки та сім місяців.

Перебуваючи на посаді, Трейсі доклала зусиль для звільнення громадян США, які були ув'язнені в росії, зокрема журналіста Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця Пола Вілана.