Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну

Громадянам Казахстану рекомендують залишити Україну "у зв'язку зі зростанням напруженості".

Громадян Казахстану, які перебувають в Одеській та Харківській областях, закликали розглянути можливість залишити Україну "через напружену ситуацію".

Про це йдеться у повідомленні посольства країни.

"У зв'язку зі зростанням напруженості та нестабільною безпековою ситуацією в Одеській та Харківській областях, Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області", – йдеться у повідомленні країни.

Зазначається, що для виїзду з України до Казахстану громадяни республіки можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційним авіасполученням. У разі виїзду через Польщу їм необхідно мати шенгенську візу, для виїзду через Молдову вона не потрібна.

Контактні номери Консульського відділу Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031. Гаряча лінія для громадян Казахстану (в екстрених випадках): +380673470408.