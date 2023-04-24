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Посольство КНР у Франції видалило заяву посла

24 квітня 2023, 13:14
Посольство КНР у Франції видалило заяву посла
Фото: businessinsider.com
Представництво Китаю у Франції видалило запис скандальної заяви Лу Шає.

В ній посол поставив під сумнів незалежність країн колишнього Радянського Союзу.

Про це інформує Bloomberg.

В понеділок посольство розмістило повну версію запису висловлювань посла Лу Шає китайською та французькою мовами на своєму офіційному акаунті в WeChat. 

Але вже в обід текст було видалено і з'явилося повідомлення про те, що контент був видалений автором. Крім того, Інтерв'ю не було опубліковане на офіційному сайті посольства. 

Нагадаємо, що для французької телерадіокомпанії LCI Лу заявив, що деякі країни колишнього Радянського Союзу не мають ефективного статусу згідно з міжнародним правом.

Це обурило балтійські країни: Естонію, Латвію і Литву.  В урядах країні заявили, що викличуть китайських дипломатів до своїх столиць для пояснення висловлювань Лу. 

Зранку на брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що їй нічого не відомо про цю ситуацію і вона не розуміє чому запис на офіційному акаунті китайського посольства у WeChat було видалено. 

Китай поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу, додала Мао Нін.

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