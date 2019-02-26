Посольство Польщі висловило ноту протесту МЗС України

У ноті наголошено, що Польща відкрита до діалогу для роз’яснення історичних суперечностей

Посольство Польщі в Києві висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України через невдоволення інформаційною таблицею, встановленою у знак пам’яті про події в Гуті Пеняцькій.

Про це у понеділок, 25 лютого, повідомила речниця дипломатичного відомства Польщі Ева Сувара, інформує "Польське радіо".

За словами Сувари, інформаційна таблиця, встановлена у 2018 році неподалік пам’ятника жертвам подій у Гуті Пеняцькій, "містить фальшиву інформацію про перебіг злочину 1944 року".

Також польська стороне невдоволена написом у місці пам’яті українців, які загинули у населених пунктах неподалік від Гути, у якому йдеться про вшанування українських жителів сусідніх сіл, "закатованих польськими шовіністами та радянськими партизанами".

"Посольство Республіки Польща в Києві звернулося у цій справі із нотою протесту до МЗС України, наголосивши, що місця пам’яті з таким текстом ставлять під сумнів заявлену владою України політику добросусідства та примирення у відносинах з Польщею, а також просить українську сторону роз’яснити законність та обставини встановлення обох об’єктів", - повідомила речниця МЗС Польщі.

За її словами, у ноті наголошено, що Польща відкрита до діалогу для роз’яснення історичних суперечностей.

На таблиці, що стоїть поруч із пам’ятником жертвам трагедії у Гуті Пеняцькій, по-українськи, по-польськи та по-англійськи написано, що за злочин відповідають німецькі нацисти, а у селі діяли польські загони.

28 лютого 1944 року село Гута Пеняцька із понад тисячею мешканців, переважно поляків, було цілковито спалене. За офіційною польською версією, злочин вчинили солдати дивізії СС "Галичина" та Української повстанської армії. За твердженням української сторони, село знищили нацистські карателі.