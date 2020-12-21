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Посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу

Посольство США в Багдаді в неділю ввечері обстріляли з установок залпового вогню типу "Катюша", зафіксовано не менше трьох ракет і снаряди, повідомляють місцеві ЗМІ.
Посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу Фото: hotelcomapedrosa.com

На відеозаписах з місця подій можна побачити, як установки тактичної ППО, розгорнутої для охорони посольства, намагаються перехопити запущені ракети, пише "Інтерфакс-Україна".

Інформація про потерпілих не надходила.

ЗМІ нагадують, що американське посольство розташоване в "зеленій зоні" Багдада, де розміщені дипмісії і урядові установи Іраку.

Зі свого боку телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах "зеленої зони". За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких здійснили пуск ракет.

Також, в околицях посольства з метою безпеки були виставлені кордони.

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21 12 2020 10:54
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