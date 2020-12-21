Посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу

Посольство США в Багдаді в неділю ввечері обстріляли з установок залпового вогню типу "Катюша", зафіксовано не менше трьох ракет і снаряди, повідомляють місцеві ЗМІ.

Фото: hotelcomapedrosa.com

На відеозаписах з місця подій можна побачити, як установки тактичної ППО, розгорнутої для охорони посольства, намагаються перехопити запущені ракети, пише "Інтерфакс-Україна". Інформація про потерпілих не надходила. ЗМІ нагадують, що американське посольство розташоване в "зеленій зоні" Багдада, де розміщені дипмісії і урядові установи Іраку. Зі свого боку телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах "зеленої зони". За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких здійснили пуск ракет. Також, в околицях посольства з метою безпеки були виставлені кордони. Читайте також:Ситуація у Багдаді взята під контроль, - прем'єр-міністр Іраку

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію