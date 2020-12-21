Посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу
На відеозаписах з місця подій можна побачити, як установки тактичної ППО, розгорнутої для охорони посольства, намагаються перехопити запущені ракети, пише "Інтерфакс-Україна".
Інформація про потерпілих не надходила.
ЗМІ нагадують, що американське посольство розташоване в "зеленій зоні" Багдада, де розміщені дипмісії і урядові установи Іраку.
Зі свого боку телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах "зеленої зони". За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких здійснили пуск ракет.
Також, в околицях посольства з метою безпеки були виставлені кордони.
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