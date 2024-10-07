Посольство США звернулося до влади Грузії

Американське посольство вважає, що Грузія дедалі більше віддаляється від Заходу через свої рішення.

Посольство США в Тбілісі відреагували на останні дії з боку правлячої "Грузинської мрії" та риторики її представників.

Про це стало відомо із опублікованої заяви.

У ній вказано, що в країні, яка по-справжньому є демократичною не заборонена опозиція.

"У демократії опозиція не заборонена", – йдеться на фото.

Так, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявляла раніше, що правляча партія країни є "довіреною особою росії".

"Ми спостерігаємо гібридну війну, пропаганду, тиск страхом. Було прийнято російський закон, який набув чинності. Це спроба тиску на громадянське суспільство, все визначать вибори, на виборах народ має висловити свою волю та перемогти погрози", – прокоментувала президентка відкат демократії в Грузії.

Раніше посольство США в Тбілісі опублікувало допис в якому зазначило, що ізоляція Грузії від Заходу суперечить інтересам її народу та що країни не можуть розвиватися ізольовано.