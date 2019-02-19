Посольство України у США попросило низку кінотеатрів не показувати російську стрічку "Т-34"

Посольство України в Сполучених Штатах Америки звернулося до низки кінотеатрів з проханням не показувати російську стрічку "Т-34".

На думку посольства, фільм відкрито поширює та популяризує агресію Росії у світі, використовуючи історичну пам'ять про героїв Другої світової війни.

Фільм мають показати в 14-ти містах, зокрема у штатах Нью-Йорк, Техас, Вашингтон.

Також посольство подякувало представникам української громади у США, яким вдалося зупинити покази фільму.

"Просимо всіх інших активістів приєднатись до спільних зусиль та звернутись до місцевих кінотеатрів з закликом про заборону показу кінострічки", - зазначило посольство.

"Т-34" - це російський воєнно-пригодницький бойовик, прем'єра якого відбулася в РФ 1 січня 2019 року.

Також, Україна вже п'ять років є основною мішенню інформаційної війни з боку Росії. Так, 2018 року Україна фігурувала в 461 з 1 тис. випадків дезінформації в російських ЗМІ.