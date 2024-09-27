Посольство України у Відні зачинилося на кілька днів через фейкове замінування

Роботу воно відновить вже наступного тижня.

Сьогодні, 27 вересня, українське посольство у Відні отримало повідомлення про ймовірне мінування будівлі і тому тимчасово припинило консульське обслуговування.

Про це йдеться на сторінці Facebook посольства України в Республіці Австрія.

"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - написано в дописі.

В посольстві було проведено перевірку - вибухових пристроїв не виявлено, але австрійська поліція рекомендувала утриматися від відвідування будівлі.

Тому консульський відділ відновить роботу в понеділок, 30 вересня.