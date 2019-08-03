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Пост Генерального прокурора України має зайняти Давид Сакварелідзе, - Гриценко

"Це людина, яка показала нульову толерантність до корупції, яка, на відміну від нинішнього прокурора, має юридичний диплом, яка знає, що таке закон"
Давида Сакварелідзе як кандидата на посаду Генерального прокурора України представив кандидат на посаду президента України Анатолій Гриценко.
Пост Генерального прокурора України має зайняти Давид Сакварелідзе, - Гриценко Анатолій Гриценко. Фото: dt.ua

Про це Анатолій Гриценко написав на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щойно в прямому ефірі оголосив свою кандидатуру на посаду Генерального прокурора. Вітаю в команді чесного і безкомпромісного - Давида Сакварелідзе" - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Гриценка в соцмережі Фейсбук у п'ятницю ввечері.

За словами кандидата в президенти України "це людина, яка показала нульову толерантність до корупції, яка, на відміну від нинішнього прокурора, має юридичний диплом, яка знає, що таке закон" - зазначив Гриценко.

Нагадаємо, що Гриценко програв суд Порошенку щодо порушень під час агітації.

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08 03 2019 22:56
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