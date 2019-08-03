ПОЛІТИКА НОВИНИДавида Сакварелідзе як кандидата на посаду Генерального прокурора України представив кандидат на посаду президента України Анатолій Гриценко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пост Генерального прокурора України має зайняти Давид Сакварелідзе, - Гриценко
"Це людина, яка показала нульову толерантність до корупції, яка, на відміну від нинішнього прокурора, має юридичний диплом, яка знає, що таке закон"
Анатолій Гриценко. Фото: dt.ua
Про це Анатолій Гриценко написав на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Щойно в прямому ефірі оголосив свою кандидатуру на посаду Генерального прокурора. Вітаю в команді чесного і безкомпромісного - Давида Сакварелідзе" - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Гриценка в соцмережі Фейсбук у п'ятницю ввечері.
За словами кандидата в президенти України "це людина, яка показала нульову толерантність до корупції, яка, на відміну від нинішнього прокурора, має юридичний диплом, яка знає, що таке закон" - зазначив Гриценко.
Нагадаємо, що Гриценко програв суд Порошенку щодо порушень під час агітації.
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08 03 2019 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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