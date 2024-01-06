Постачальниця харчів для ЗСУ володіє готелями в Хорватії – розслідування

Тетяна Глиняна, яка постачала українській армії яйця по 17 грн, придбала щонайменше три готелі в центрі курортного хорватського міста.

Постачальниця харчів для військових Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилася власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.

Про це пише biz.nv.ua з посиланням на анонімне джерело.

Наприкінці 2023 року співрозмовник видання, знайомий із роботою готельного бізнесу в Спліті, розповів: щонайменше три готелі в центрі курортного хорватського міста отримали нову власницю з України.

"Вона сиділа в холі й активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод", – стверджує джерело.

Журналістам вдалося встановити, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній Zen Adria d.o.o., Pigment d.o.o., Mimoza d.o.o. У ще одній фірмі Nazarii d.o.o. вона стала засновницею ще у 2016 році. Зазначається, що у 2022 році на деякий час власником останньої зазначеної компанії ставала дочка Ірина Кут. Як пише видання, місце реєстрації Nazarii d.o.o. у Брелі, ймовірно, є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної, оскільки саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів.

Ці фірми володіють наступними готелями у Спліті:

бутік-готель Mirari – має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

готель Ora категорії 4* – має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

бутік-готель Luxe категорії 4* – має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на вісім осіб.

готель Posh категорії 5* – має шість апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

На сайтах агенцій нерухомості в Спліті сказано, що готелі з подібною локацією, які мають 18 і більше номерів, коштують від 2,5-3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі Спліту потрібно більше 10 млн євро.

За повідомленням видання, Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що в різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. Це ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт" (8,16 млрд грн у 2020-2023 роках).