Постачання скрапленого газу в Україну з Казахстану призупинені
Казахстанський трейдер побоюється проблем з проходженням вагонів через російсько-український кордон через набуття чинності з 1 червня російських санкцій щодо України, повідомляє enkorr з посиланням на кілька джерел в українських компаніях-власниках TERM-контрактів "Тенгізшевройл" (ТШО).
"Дозволи на проходження українського кордону від російської сторони немає. На цьому поки все: на червень плани нікому не підтвердили", - говорить керівник торговельної компанії з Києва.
За словами іншого трейдера, з 25 травня також зупинений налив вже оплачених партій, що відвантажуються в рамках травневих TERM-контрактів.
"Відвантажили все, що перетне український кордон в травні. Решта побоюються", - сказав він.
За його словами, обмеження стосуються як ресурсу для українських споживачів, так і транзитних обсягів. Очевидно, що заборона торкнеться і інших казахстанських виробників.
За даними "Консалтингової групи А-95", в 2018 р ТШО поставив в Україну 208,3 тис. т скрапленого газу, що становило 15,8% від загального обсягу імпорту. У квітні 2019 року постачання склали 21,5 тис. т (19%). Основні покупці ресурсу ТШО - WOG, "Надія", Socar, GT Group, "Автотранс", "Авантаж", ОККО.
Всього з Казахстану за 2018 р імпортовано 257 тис. т ЗВГ (15% від загального обсягу ринку).
Нагадаємо, що Україна скоротила імпорт газу на 25% у 2018 році.
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