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ПОЛІТИКА

Постачання сирої нафти з рф нині демонструє ознаки падіння – Bloomberg

11 липня 2023, 20:24
Постачання сирої нафти з рф нині демонструє ознаки падіння – Bloomberg
росія тепер поставляє морем в інші країни 2,86 мільйона барелів нафти за добу.

Обсяг постачань російської нафти через західні порти росії вперше за останній місяць суттєво знизився порівняно з лютневим рівнем. 

Про це пише Bloomberg.

Нагадаємо, що незважаючи на санкції проти рф, які ввели США та Євросоюз, до лютого цього року постачання російської нафти продовжували зростати.

І ось тепер за тиждень обсяг морських поставок нафти знизився до 2,86 млн. барелів на добу. Це на 1 млн барелів на день менше, ніж тиждень тому.

Як результат, падіння продажів нафти підірвало доходи кремля від експортних мит, які минулого тижня впали на 29% порівняно з попереднім.

Середні чотиритижневі постачання нафти російським клієнтам в Азії, а також постачання на суднах, які не мають кінцевого пункту призначення, знизилися до 2,93 млн. барелів на день. Це найнижчий показник із середини січня.

На скільки довго триватиме "відмова" від російської нафти поки що не зрозуміло. Цілком можливо, що буде корекція ринку.

Як відомо, з 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго ЄС на морські постачання нафти з рф. Країни G7, ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні $60 за барель для підлеглих їм суден і територій.

санкціїнафта рф

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