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Постачання західних систем ППО залишається вирішальним для України

09 січня 2024, 10:13
Постачання західних систем ППО залишається вирішальним для України
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Це зокрема важливо ще й з огляду на спроби України розвивати свій власний оборонно-промисловий комплекс.

Надання Україні західних систем протиповітряної оборони та ракет до них залишається вирішальним, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей української системи ППО.

Про це йдеться у черговому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що такі західні постачання важливі ще й з огляду на спроби України розвивати свій власний оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

За оцінкою ISW, росія та Україна зараз залучені в тактичну та технологічну гонку, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої повітряні удари та протиповітряну оборону.

"Продовження та збільшення західних поставок систем протиповітряної оборони та ракет в Україну має вирішальне значення, оскільки російські сили продовжують експериментувати з новими способами проникнення в українську ППО. Включення систем протиповітряної оборони, наданих Заходом, до системи протиповітряної оборони України мало важливе значення для здатності України захищатися від російських ракет, зокрема балістичних. Західні системи протиповітряної оборони та надання Україні ракет протиповітряної оборони в найближчій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту ОПК України, оскільки російські війська продовжують атакувати українські промислові об’єкти", – ідеться в звіті.

 

ППОвійна в Україніросія окупантиППО Patriot

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