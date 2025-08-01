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Поставки російського газу до Європи у липні різко зросли: липневий приріст – 37%

01 серпня 2025, 18:47
Поставки російського газу до Європи у липні різко зросли: липневий приріст – 37%
Фото: УНН
Одна з причин це відновлення "Турецького потоку".

Після зниження обсягів поставок у червні через технічні роботи, "Газпром" у липні наростив експорт газу до Європи на 37%, головним чином через газопровід "Турецький потік" — єдиний транзитний маршрут, що залишився.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані європейського оператора газотранспортної мережі Entsog.

Середньодобові обсяги постачання російського газу до Європи через "Турецький потік" у липні зросли до 51,5 млн кубометрів на добу, що на 37% більше, ніж у червні (37,6 млн куб. м). 

Порівняно з липнем 2024 року, постачання збільшились на 4,7% (тоді становили 49,2 млн куб. м/добу). Загалом за перші шість місяців 2025 року обсяг експорту через "Турецький потік" сягнув 9,93 млрд кубометрів, що більше, ніж 9,3 млрд за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, не продовживши п’ятирічну угоду з "Газпромом". Таким чином, "Турецький потік" залишився основним маршрутом доставки газу до Європи.

Попри часткове відновлення, обсяги постачань залишаються значно меншими за довоєнний рівень. У 2018–2019 роках РФ щороку експортувала до ЄС 175–180 млрд кубометрів газу, тоді як у 2022 році — лише 63,8 млрд, а на початку 2024 року — 28,3 млрд.

 

РосіягазЄвропа

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