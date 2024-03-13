Поставки російської нафти відновилися до найвищого рівня цього року – Bloomberg

Тихоокеанські вантажі зросли, збільшивши загальний потік до 3,7 млн барелів на добу за тиждень до 10 березня.

Про це пише американське інформагентство Bloomberg.

Експорт морем російської нафти зріс на 50 мільйонів доларів до найвищого рівня в цьому році до - 1,66 мільярда доларів на тиждень.

Зростання відбулося після того, як кремль підтвердив свою відданість зусиллям ОПЕК+ запобігти глобальному надлишку нафти і підтримувати високі ціни шляхом обмеження видобутку.

Тижневі обсяги експорту на 420 000 барелів на день перевищують зобов'язання росії перед своїми партнерами за перший квартал.

Протягом другого кварталу москва планує відмовитися від експортних квот на користь обмеження видобутку.

Загальна вартість сирої нафти, яка експортується, зросла до найвищого показника з жовтня, досягнувши 1,86 мільярда доларів за семиденний період.

Минулого тижня в тихоокеанському порту Козьміно було завантажено 11 танкерів - на один менше, ніж рекордна кількість, зафіксована за тиждень до 4 лютого, і на п'ять більше, ніж під час ураження операцій минулого тижня.

Загальна вартість експорту російської нафти зросла з переглянутого показника 1,53 мільярда доларів за попередній тиждень.