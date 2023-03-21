Постійний гарнізон армії США з'явився в Польщі

Перший постійний гарнізон Збройних сил США створено у Познані.

Сьогодні відбулась церемонія перетворення регіональної групи підтримки ЗС США на постійний гарнізон американських військ.

Подія проходила у військовому комплексі імені генерала Тадеуша Костюшка за участю віце прем’єр-міністра - міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

Йдеться в Twitter Міноборони Польщі.

"Відсьогодні свою діяльність розпочинає американський гарнізон. Це добра новина для безпеки Польщі та східного флангу НАТО. Наша співпраця з США є зразковою. Нашою метою є розвиток взаємосумісності з американськими військами", - заявив міністр оборони Польщі.

Створення постійного американського військового гарнізону в Польщі це історичний момент, вважає Блащак.

За його словами, це дуже важливо для безпеки країни та всього східного флангу НАТО.

Завданням американського гарнізону буде, зокрема, управління передовими частинами ЗС США у РП. Це 8-ий постійний гарнізон ЗС США у Європі і 1ий в Польщі.

У військовому таборі у Познані від осені 2020 року розташоване передове командування 5-го армійського корпусу армії США. У липні минулого року його перейменовано на Camp Kosciuszko - на честь героя війни за незалежність Тадеуша Костюшка.