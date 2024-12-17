Постпред рф в ООН висловився про заморожування війни в Україні

Небензя заявив, що росію не влаштовують жодні пропозиції про заморожування війни

росію не влаштовують жодні пропозиції про замороження війни в Україні, і вона продовжить воювати, поки Україна не погодиться з висунутими путіним умовами.

Про це заявив представник росії в ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

Він заявив, що сценарії заморожування війни, про які йшлося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном, неприйнятні для кремля. За його словами, будь-які мирні ініціативи дадуть Україні "перепочинок на полі бою і час на переозброєння".

Він також різко відкинув ідею про участь НАТО у врегулюванні війни.

"Альянс і перспектива членства в ньому України від самого початку були частиною проблеми, а не частиною її вирішення", - заявив Небензя.

За його словами, росія готова до переговорів, але тільки з тими, хто готовий "прийняти реальність і закінчити війну".