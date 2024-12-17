Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Постпред рф в ООН висловився про заморожування війни в Україні

17 грудня 2024, 09:35
Постпред рф в ООН висловився про заморожування війни в Україні
Фото: РБК
Небензя заявив, що росію не влаштовують жодні пропозиції про заморожування війни
росію не влаштовують жодні пропозиції про замороження війни в Україні, і вона продовжить воювати, поки Україна не погодиться з висунутими путіним умовами.
 
Про це заявив представник росії в ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.
 
Він заявив, що сценарії заморожування війни, про які йшлося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном, неприйнятні для кремля. За його словами, будь-які мирні ініціативи дадуть Україні "перепочинок на полі бою і час на переозброєння".
 
Він також різко відкинув ідею про участь НАТО у врегулюванні війни.
 
"Альянс і перспектива членства в ньому України від самого початку були частиною проблеми, а не частиною її вирішення", - заявив Небензя.
 
За його словами, росія готова до переговорів, але тільки з тими, хто готовий "прийняти реальність і закінчити війну".
ООНвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат в першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп’янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат в першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп’янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Про
Політика
Про "Трампомасковію" в Америці. Нова назва для нового режиму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 08:01
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Політика
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 15:27
Трамп і
Політика
Трамп і "відмова" від України. Не будьте надто мрійливими щодо його слів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 12:37
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та
Політика
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та "мікроменеджмент" Головнокомандувача – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2024, 21:20
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Бізнес & Фінанси
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 16:04
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється