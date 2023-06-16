Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС українці отримають по 5 тисяч гривень

Люди отримають як одноразову допомогу, так і компенсації за пошкоджені чи зруйновані будинки.

Кабмін України виділяє 560 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Розмір допомоги становитиме 5000 грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду 16 червня.

"Виділяємо 560 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені у розмірі 5 тис. грн. Понад 980 млн грн виділяємо з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині", – йдеться в повідомленні Шмигаля.

Він також розповів, що буде створено реєстр громад, які постраждали через підрив ГЕС. До реєстру увійдуть 200 населених пунктів Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

За словами прем’єра, вже розроблений механізм компенсацій за пошкоджені та зруйновані будинки. Він буде схожий на програму "єВідновлення", але подавати заявки слід буде через органи місцевого самоврядування.

"Людина обиратиме один із двох варіантів: або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що до Херсонщини із 10-ти регіонів будуть скеровані по 15 фахівців, які проведуть технічне обстеження пошкодженого житла.