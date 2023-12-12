Поступки Угорщині можуть коштувати посад вищому керівництву ЄС – Politico

Про це пише Politico.

Для того, щоб країна не блокувала питання членства України в ЄС, довгострокового бюджету блоку, та міграцію, Європейська комісія має намір надати Угорщині доступ до мільярдів коштів ЄС, які були заморожені Брюсселем через побоювання щодо незалежності судової системи.

Деякі країни ЄС розглядають угорські погрози як спосіб отримати більше грошей від Європейської комісії, і хоча поступка Орбану зараз може полегшити ситуацію в короткостроковій перспективі, це може підірвати Євросоюз у довгостроковій перспективі.

Видання наголошує, що якщо дозволити Орбану домогтися свого, це також викличе лють Європейського парламенту напередодні виборів у ЄС наступного року і подальшого звільнення з вищих посад, зокрема для президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в разі її бажання переобратися на другий термін.

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти росії.