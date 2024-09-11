Поступове просування росії загрожує сходу України –NYT

Якщо росія захопить Покровськ, вона отримає велику стратегічну перевагу в захопленні іншої частини Донбасу, – пише видання.

Покровськ розташований у центрі багатьох залізничних та автомобільних магістралей усього Донбасу. Успішний російський штурм теоретично може перерізати основні шляхи постачання військ до решти українських опорних пунктів у всьому регіоні і дозволить російським військам загрожувати українським позиціям на південь від міста.

Про це пише The New York Times.

Перед Україною стоять надскладні завдання, адже в серпні її війська відступали більш ніж на кілометр на день.

За останній тиждень Україна направила додаткові війська для захисту ліній фронту навколо Покровська. росія перейшла від фронтального наступу на місто до наступу на південь, щоб розширити фронт і створити загрозу оточення українських військ між Покровськом і містом Курахове.