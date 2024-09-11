Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Поступове просування росії загрожує сходу України –NYT

11 вересня 2024, 20:53
Поступове просування росії загрожує сходу України –NYT
Фото: з вільного доступу
Якщо росія захопить Покровськ, вона отримає велику стратегічну перевагу в захопленні іншої частини Донбасу, – пише видання.
Покровськ розташований у центрі багатьох залізничних та автомобільних магістралей усього Донбасу. Успішний російський штурм теоретично може перерізати основні шляхи постачання військ до решти українських опорних пунктів у всьому регіоні і дозволить російським військам загрожувати українським позиціям на південь від міста.
 
Про це пише The New York Times.
 
Перед Україною стоять надскладні завдання, адже в серпні її війська відступали більш ніж на кілометр на день.
 
За останній тиждень Україна направила додаткові війська для захисту ліній фронту навколо Покровська. росія перейшла від фронтального наступу на місто до наступу на південь, щоб розширити фронт і створити загрозу оточення українських військ між Покровськом і містом Курахове.
 
Просування до Покровська стало найбільш успішною частиною наступу росії на Донбасі цього літа. В інших районах вона наступала вздовж майже всієї східної лінії фронту, але після кількох місяців запеклих боїв домоглася лише скромних успіхів.
 
Хоча влітку лінія фронту швидко просунулася в районі Покровська, загалом російський наступ на Донбасі був дорогим і поступовим. Тим часом Україна в серпні почала несподіване вторгнення в Курську область. За місяць вона захопила більше території в росії, ніж росія в Україні за останній рік, хоча її завоювання в росії ще не зазнали серйозної контратаки.
 
росія продовжує наступати на Донбасі, і президент путін заявив, що російська армія не буде відволікати сили з цього району, щоб протистояти українському наступу в  росії. Однак ця швидкоплинна фаза війни може завершитися осінніми дощами, які обмежать пересування з обох боків, наголошується в статті.

 

війна в Україніпокровськконтранаступросія окупанти

Останні матеріали

Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Політика
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 08:10
Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal
Політика
Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 21:49
Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 14:14
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Політика
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 12:04
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 07:35
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Політика
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 13:49
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Політика
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 11:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється