НОВИНИКраїни закликали вжити термінових заходів щодо використання води і землі та подолання надзвичайної ситуації з кліматом, зокрема ідеться про посуху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посуха може стати "наступною пандемією" – ООН
Посуха – це прихована глобальна криза, яка ризикує стати "наступною пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо використання водними і земельними ресурсами та боротьби з надзвичайною ситуацією з кліматом
Фото:un.org
Про це заявляє ООН, Мамі Мізуторі, спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань зменшення ризику стихійних лих, повідомляє The Guardian
"Посуха – це прихована глобальна криза, яка ризикує стати "наступною пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо використання водними і земельними ресурсами та боротьби з надзвичайною ситуацією з кліматом", - каже Мамі Мізуторі
Щонайменше 1,5 мільярда людей постраждали від посухи у цьому столітті, а економічні витрати за цей час приблизно оцінюються у 124 мільярди доларів (89 мільярдів фунтів стерлінгів).
Справжня вартість, швидше за все, буде в рази вищою, оскільки такі оцінки не включають велику частину впливу на країни, що розвиваються, - ідеться в доповіді, опублікованій у четвер.
Мамі Мізуторі, спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань зменшення ризику стихійних лих, зазначила: "… У найближчі кілька років більша частина світу житиме з водним стресом. Попит буде випереджати пропозицію протягом певних періодів. Посуха є головним фактором деградації земель та зниження врожайності основних сільськогосподарських культур".
Вона сказала, що багато людей мали уявлення про посуху, яка впливає на пустелі Африки, але це не так.
Зараз посуха набирає масштабів, і до кінця століття майже всі країни зазнають її більшою чи меншою мірою.
Дослідження свідчать, що Земля затримує майже вдвічі більше тепла, ніж у 2005 році.
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18 06 2021 12:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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