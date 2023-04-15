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CУСПІЛЬСТВО

Посуха загрожує врожаю у Південній Європі другий рік поспіль

15 квітня 2023, 14:16
Посуха загрожує врожаю у Південній Європі другий рік поспіль
Фото: donbass.ua
Посуха послідувала виключно сухою і теплою зимою в південній і західній Європі.

Засуха призводить до в'янення посівів та затримки посівних робіт у деяких провідних європейських країнах-виробниках, що може призвести до подальшого зростання продовольчої інфляції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Близько 60% сільської місцевості Іспанії охоплено посухою, а умови для фермерів Італії та Португалії погіршуються. Посуха послідувала виключно сухою і теплою зимою в південній і західній Європі.

Березневі та квітневі дощі підтримали решту Європейського Союзу, і блок прогнозує, що виробництво зерна зросте на 8% порівняно з минулим роком. Тим не менш, південна Європа виробляє основний обсяг фруктів та овочів.

Підвищення тиску на ціни на продукти харчування в Європі залишається стійким, навіть незважаючи на уповільнення загальної інфляції. Минулого літа спека та посуха знищили посіви кукурудзи на більшій частині континенту, а рівень води у річці По - найбільшій в Італії - опустився до 70-річного мінімуму.

Цьогорічна посуха може вдарити по весняному врожаю прибуткових продуктів в Італії, таких як помідори та фрукти, - галузі з річним обсягом продажів 20 млрд євро і майже 8 млрд євро експорту. Виробництво сої та кукурудзи також опиниться під загрозою, що збільшить витрати виробників м'яса та птиці.

За даними місцевої фермерської організації, в Іспанії вже завдано незворотних втрат на більш ніж 3,5 млн гектарів невирошуваних зернових культур. Деякі горіхові сади та виноградники важко проростають, а відсутність квітів не дозволяє бджолам виробляти мед.

Італія намагається діяти до того, як настане літня спека. Уряд прем'єр-міністра Джорджі Мелоні заявив, що призначить керівника з надзвичайних ситуацій із водою, щоб прискорити роботи з інфраструктури.

Швидко мінливі температури та нестача води змінили доступність продуктів, а ціни на помідори – основний продукт місцевого раціону - зросли на 30% порівняно з 2022 роком, сказав Фабіо Массімо Паллоттіні, президент операторів оптового ринку Italmercati.

У інших великих виробників сільськогосподарських культур перспективи кращі: майже всі пшеничні та ячмінні поля у Франції перебувають у хорошому стані на початку сезону, хоча рівень ґрунтових вод залишається низьким. На більшій частині території Німеччини та Польщі за останні 30 днів випало вдвічі більше за звичайну кількість опадів.

ЄвропаВрожайпосуха

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