Посушливі погодні умови в Європі можуть зачепити Україну

У найближчі місяці, до листопада, в західному Європейсько-Середземноморському регіоні, ймовірно, умови будуть теплішими та сухішими, ніж зазвичай, зокрема в Іспанії та Португалії

Посушливі погодні умови, з якими Європа стикнулася цьогоріч, можуть зберігатися ще щонайменше три місяці та зачепити Україну.

Про це йдеться у звіті ЄС, передає AP.

"У найближчі місяці, до листопада, в західному Європейсько-Середземноморському регіоні, ймовірно, умови будуть теплішими та сухішими, ніж зазвичай, зокрема в Іспанії та Португалії", - йдеться у звіті.

Зазначається, що майже половина з 27 країн ЄС опинилися під загрозою посухи, погіршення погодних умов фіксується в Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Румунії та Іспанії.

Водночас відзначається зростання небезпеки посухи у Європі за межами ЄС – у Великій Британії, Сербії, Україні та Молдові.

Автори звіту заявили, що брак опадів і низка теплових хвиль від травня спричинили посушливі умови і зниження рівня води у річках. Це, своєю чергою, вдарило по енергетичному сектору багатьох країн Європи, позбавивши гідроелектростанції основного джерела енергії, а інші електростанції – джерела охолоджуючої рідини.

Нестача води та посуха також знижують урожайність європейських культур, причому найбільше постраждали посіви кукурудзи, сої та соняшнику. Опади, що випали у серпні, допомогли деяким регіонам, але в інших посіви постраждали від гроз.