НОВИНИПосушливі погодні умови, з якими Європа стикнулася цьогоріч, можуть зберігатися ще щонайменше три місяці та зачепити Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посушливі погодні умови в Європі можуть зачепити Україну
У найближчі місяці, до листопада, в західному Європейсько-Середземноморському регіоні, ймовірно, умови будуть теплішими та сухішими, ніж зазвичай, зокрема в Іспанії та Португалії
Фото:un.org
Про це йдеться у звіті ЄС, передає AP.
"У найближчі місяці, до листопада, в західному Європейсько-Середземноморському регіоні, ймовірно, умови будуть теплішими та сухішими, ніж зазвичай, зокрема в Іспанії та Португалії", - йдеться у звіті.
Зазначається, що майже половина з 27 країн ЄС опинилися під загрозою посухи, погіршення погодних умов фіксується в Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Румунії та Іспанії.
Водночас відзначається зростання небезпеки посухи у Європі за межами ЄС – у Великій Британії, Сербії, Україні та Молдові.
Автори звіту заявили, що брак опадів і низка теплових хвиль від травня спричинили посушливі умови і зниження рівня води у річках. Це, своєю чергою, вдарило по енергетичному сектору багатьох країн Європи, позбавивши гідроелектростанції основного джерела енергії, а інші електростанції – джерела охолоджуючої рідини.
Нестача води та посуха також знижують урожайність європейських культур, причому найбільше постраждали посіви кукурудзи, сої та соняшнику. Опади, що випали у серпні, допомогли деяким регіонам, але в інших посіви постраждали від гроз.
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24 08 2022 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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