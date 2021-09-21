НОВИНИГенеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок висловив стурбованість тим, що світ не досягає кількох нагальних цілей у боротьбі зі зміною клімату.
"Світ перебуває на межі катастрофи через потепління на 2,7 градусів за Цельсієм замість 1,5 – ми всі погодилися, що це має бути межа", - заявила Антоніу Гутерріш під час конференції з питань клімату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потепління на понад 1,5 градуса буде катастрофою – ООН
"Світ перебуває на межі катастрофи через потепління на 2,7 градусів за Цельсієм замість 1,5 – ми всі погодилися, що це має бути межа
Фото: google.com
Про це повідомляє Економічна правда.
"Світ перебуває на межі катастрофи через потепління на 2,7 градусів за Цельсієм замість 1,5 – ми всі погодилися, що це має бути межа", - заявила Антоніу Гутерріш під час конференції з питань клімату.
"Наука говорить нам, що будь-яке потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою".
За словами Гутерріша, викиди парникових газів також необхідно скоротити майже наполовину до 2030 року, щоб країни могли досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.
Це передбачає необхідність країнам поступово припинити використання забруднюючих вугільних електростанцій.
"Я вважаю, що нам ще належить пройти довгий шлях щодо скорочення викидів", – сказав Гутерріш.
За його словами, майже 80% викидів припадає на країни G-20.
За даними Організації Об'єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними.
Читайте також: Лід в Арктиці тане вдвічі швидше, ніж вважалося
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 09 2021 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NАSА вибрало місце посадки для місії місяцехода
- ФОТО В Іспанії виявили ранньохристиянське поховання
- ФОТО Названі найбезпечніші міста світу
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном