"Потоп" дешевих російських добрив загрожує продовольчій безпеці Європи – FT

Євросоюз може потрапити в нову залежність від россії, що загрожує продовольчій безпеці.

кремль отримує все більше важелів впливу на європейське сільське господарство.

Про це йдеться в статті газета Financial Times, яка посилається на виробників добрив.

Видання пише, що потік дешевих російських добрив може витіснити європейських виробників з бізнесу, що загрожує довгостроковій продовольчій безпеці.

30% імпорту карбаміду, найдешевшої форми азотних добрив, надходить до ЄС з росії.

Минулого року обсяг поставок наблизився до рекордного рівня: імпорт російського карбаміду в Польщу зріс майже до $120 млн, порівняно з трохи більше ніж $84 млн у 2021 році.

Продажі російського природного газу в Європу значно скоротилися з 2022 року. Проте імпорт деяких видів добрив, таких як карбамід, навіть збільшився після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Нас зараз наводнюють добрива з Росії, які значно дешевші за наші добрива, з тієї простої причини, що вони платять копійки за природний газ порівняно з нами, європейськими виробниками. Якщо політики не будуть діяти, виробничі потужності Європи зникнуть", – заявив гендиректор найбільшого виробника аміаку в Німеччині SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цінгр.

В той же час генеральний директор Yara International, одного з найбільших у світі виробників азотних мінеральних добрив, Свейн Торе Хольсетер заявив, що Європа "лунатично" потрапляє в залежність від російських добрив.

Західні санкції передбачають винятки для російського експорту продовольства і добрив, щоб не зашкодити продовольчій безпеці. Європейські виробники стверджують, що Москва використовує цю лазівку для фінансування своєї військової скарбнички.

Експерт з питань продовольчої безпеки Chatham House Тім Бентон додає, що європейські виробники вже давно скаржаться на переваги, які їхні російські колеги отримують від дешевшого природного газу. Але їхні аргументи набули більшої ваги після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Бентон додав, що "не безпідставно припускати", що британське та європейське сільське господарство може зазнати шкоди, якщо континент стане залежним від імпорту з росії та інших "потенційних ворогів".

Дешеві добрива допомогли європейським фермерам, але виробникам добрив у регіоні важко конкурувати.

Крім того, великі гравці залишають ринок. BASF за останні кілька років скоротив свої операції в Європі, зокрема у сфері виробництва добрив. Натомість Найбільший у світі хімічний концерн зосередив нові інвестиції в США та Китаї, де витрати нижчі.

Експерти підкреслюють, ймовірно, інші великі виробники також підуть за цим прикладом. Наприклад, у США виробники можуть отримувати набагато дешевший газ і електроенергію, а також розраховувати на субсидії в рамках дії закону про зниження інфляції.

Однак, за відсутності виробництва в Європі, блок буде залежати від імпорту з інших, переважно недемократичних країн, таких як Росія та її союзник Білорусь:

"Маючи такі важелі впливу на європейське виробництво продуктів харчування, "ніхто не знає, що зробить путін", – підкреслив Цінгр.

Водночас Брюссель навряд чи відреагує на заклики до санкцій щодо російських добрив. Високі ціни на добрива у 2022 році та загрози продовольчій безпеці все ще залишається в пам'яті політиків, вважає керівник відділу добрив консалтингової компанії CRU Кріс Лоусон.