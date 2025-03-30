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Потоплення крейсеру "москва" у американців викликало гнів

30 березня 2025, 15:13
Потоплення крейсеру
Ракетний крейсер "Москва". Фото: wikipedia.org
Американців здивувало, що Україна має ракети які могли потопити крейсер "москва"

Знищення російського крейсеру "москва" відобразило неузгодженість українсько-американських відносин у перші тижні війни.

Про це повідомляє New York Times.

Як зазначає видання, що потоплення "москви" у американців викликало гнів, оскільки українці навіть не попередили їх; здивування, що Україна має ракети, здатні досягти корабля; і паніку, адже адміністрація Байдена не мала наміру надавати Україні можливість атакувати такий потужний символ російської сили.
 
"До Києва було направлено американських військових радників, яким пізніше дозволили приїхати ближче до місця бойових дій. Військові та офіцери ЦРУ у Вісбадені допомагали планувати та підтримувати кампанію українських ударів в анексованому росією Криму. Нарешті військові, а потім і ЦРУ отримали зелене світло на можливість точкових ударів глибоко всередині самої росії", – заявили у виданні.
 
У середині квітня 2022 року , приблизно за два тижні до зустрічі у Вісбадені, американські та українські військово-морські офіцери проводили звичайний зв’язок для обміну розвідданими, коли на екранах їхніх радарів з’явилося щось несподіване. Це було сповіщення про потоплення російського крейсера "москва".
 
За словами колишнього старшого офіцера США, американці здивовано промовили "О, це ж Москва!", тоді як українці сказали: "О Боже. Дуже дякуємо. До побачення".
 
Тоді це викликало паніку, бо адміністрація колишнього президента США Джо Байдена не планувала дозволяти українцям атаки на "такий потужний символ російської могутності".

 

Москвавійна в Україніросія окупанти

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